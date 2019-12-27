В Воронеже руководители фирмы задолжали 109 работникам 5,7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-27T16:21:03+03:00

За это они получили уголовное дело

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении руководителей одной из коммерческой организации, зарегистрированной в Левобережном районе.

По данным СК, начальники два месяца не давали 104 сотрудникам полную зарплату. В итоге образовались долги на пять миллионов рублей. А еще пяти выплачивали лишь половину зарплаты. Им задолжали около 760 тысяч рублей.

Сотрудники Следственного комитета выяснили, что деньги в фирме были. А зарплату не выдавали их корыстной и иной личной заинтересованности руководителей.

- Наши сотрудники изучают документацию фирмы. Также они принимают меры, направленные для скорейшего погашения задолженности по зарплате, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких.

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ИСТОЧНИК KP.RU