В мессенджере Telegram появился новый набор стикеров с воронежским губернатором

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-27T16:14:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В мессенджере Telegram появился новый набор стикеров, который особенно интересен будет для воронежских пользователей. Теперь жители региона смогут добавить себе на телефон изображения с губернатором Александром Гусевым со словами «любопытно», «ставлю на контроль», «не устраивает» и многими другими. Ожидается, что набор будет дополняться.

Напомним, что 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. С ходатайством о блокировке выступил Роскомнадзор. Однако многие жители нашей страны и после этого решения находят возможности пользоваться мессенджером.

Интересно, что в начале декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев завел личную страницу в соцсети «ВКонтакте». Вероятно, глава региона заведет личные аккаунты и в других популярных соцсетях - «Одноклассниках», Instagram и Facebook .

Такие стикеры предлагают горожанам

ИСТОЧНИК KP.RU