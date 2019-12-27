В Воронежской области хозяин дома устроил вечеринку, закончившуюся зверским убийством

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-27T15:44:08+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 33-летнего жителя села Верхний Мамон.

Вечером 3 мая мужчина пришел в гости в дома на улице 40-лет Октября Верхнего Мамона. Там он вместе с хозяином дома и еще одним 38-летним гостем выпивали. Как часто бывает, алкоголь разбудил темные инстинкты. Сначала 38-летний мужчина начал оскорблять собутыльника. Тот в долгу не остался. До возраста Христа он дожил, имея на совести кражи, разбой и убийство. Так что его обидчик был обречен. Он получил множество ударов руками и ногами и скончался. Хозяин дома в избиение вмешиваться не стал, но хотя бы вызвал полицию.

Преступление случилось в этом доме.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Мужчина признал свою вину. Есть и много других доказательств – показания хозяина дома, данные судебных экспертиз, - рассказал руководитель Павловского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Олег Шабунин. - Свои показания он подтвердил при следственном эксперименте, его арестовали. По части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU