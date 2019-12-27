Воронежцу грозит четыре года тюрьмы за кражу 40 роз

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-27T15:13:55+03:00

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Любовь и бедность толкнули 18-летнего жителя Воронежа на преступление. Он решил подарить своей избраннице огромный букет роз, но денег у него не было. Тогда парень отправился в цветочный павильон на Московском проспекте и заказал букет из 40 белых голландских роз. Как только продавец отсчитала положенное количество и отвлеклась, молодой человек схватил охапку и – бежать. Продавец не смогла его остановить и обратилась в полицию.

Оперативники быстро вышли на след злоумышленника. Его задержали дома. В отделе полиции парень признался в совершении преступления и рассказал, что по совету девушки, отказавшейся принять краденный подарок, собирался вернуть букет, но не успел этого сделать.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Парню грозит до четырех лет тюрьмы. Сейчас с него взяли подписку и невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU