2019-12-27T14:18:46+03:00
Общество

В Воронеже за несколько часов поймали трех пьяных водителей

Сплошные проверки прошли на улице Плехановской
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Сотрудники ГИБДД провели сплошные проверки на улице Плехановской, где всегда интенсивное движение. Всего за несколько часов рейда в поле зрения инспекторов попал 31 нарушитель. Среди них были три водителя в состоянии алкогольного опьянения, один из которых в добавок был лишен прав. Теперь ему грозит уголовная ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

- Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, либо в дежурную часть по телефонам 269-61-02 (круглосуточно) или 02, - напомнили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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