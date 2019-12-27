2019-12-27T15:15:11+03:00
Общество

Синоптики поменяли прогноз на новогоднюю ночь в Воронеже

Теперь они предсказывают дождь со снегом
Юрий КОЗЛОВ
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Погода 31 декабря будет не очень благоприятна для прогулок.Погода 31 декабря будет не очень благоприятна для прогулок.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни и на период до 5 января. По их данным, пусть и мягкой, но все же зимы осталось ждать недолго. Напомним, ранее в новогоднюю ночь предполагали мороз и снег. Теперь прогноз погоды на 31 декабря изменился. Не в лучшую сторону.

- В ближайшие три дня сохранится легкий мороз, а вот в новогоднюю ночь пойдет дождь со снегом, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Связано это с прохождением небольшого циклона, который пройдет через Киев и Курск и нас зацепит. Зато потом будет господствовать антициклон, двигающийся к нам из Западной Европы. К вечеру 1 января и на следующий день ожидаем снег, пусть и не очень сильный. С 3 по 5 января будет легкий мороз, солнце и без осадков. Температура днем будет держаться в районе -2 градусов, ночью – около отметки -4.

В субботу, 28 декабря, ночью восточный ветер сменится на северо-восточный, обещают снег с дождем при -2 градусах. Днем будет практически та же погода, только чуть потеплеет – до -1 градуса.

В ночь на воскресенье, 29 декабря, похолодает до -5, может быть небольшой снег. Днем столбик термометра поднимется до -4 при облачной погоде без осадков.

В понедельник, 30 декабря, ночью прогнозируют -6 градусов, днем подует западный ветер и потеплеет до -3. Осадков по-прежнему не обещают.

Во вторник, 31 декабря, ночью при -4 будет порхать небольшой снежок. Днем температура повысится до +1. Как уже сказали выше, снег с дождем будут не очень способствовать новогоднему настроению. Будете гулять – не забудьте смотреть под ноги, возможен гололед.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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