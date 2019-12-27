В Воронеже сотрудница банка украла у клиентов больше 110 тысяч

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-27T14:00:05+03:00

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Острогожский районный суд признал 29-летнюю сотрудницу банка в Репьевке виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как установило следствие и суд, подсудимая работала менеджером по продажам. В период с марта по июнь 2019 года, используя своё служебное положение, таким образом она похитила у 19 клиентов банка деньги на общую сумму, превышающую 110 тысяч рублей.

- Все преступления совершались по одной схеме: при обращении граждан к подсудимой по вопросу оформления потребительских кредитов, последняя обманным путём вводила заявителей в заблуждение относительно необходимости оформления различных видов страхования, которое являлось добровольным, после чего часть кредитных денежных средств похищала под предлогом оплаты страховых полисов, переводя их на свой счёт, а также счёт своей знакомой, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Обвиняемая признала свою вину и в ходе расследования возместила причиненный ущерб. Приняв это во внимание, суд назначил женщине два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU