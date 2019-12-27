2019-12-27T14:00:05+03:00
Происшествия

В Воронеже сотрудница банка украла у клиентов больше 110 тысяч

Суд дал ей два года условно
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
В ходе расследования обвиняемая возместила причиненный ущербВ ходе расследования обвиняемая возместила причиненный ущербФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Острогожский районный суд признал 29-летнюю сотрудницу банка в Репьевке виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как установило следствие и суд, подсудимая работала менеджером по продажам. В период с марта по июнь 2019 года, используя своё служебное положение, таким образом она похитила у 19 клиентов банка деньги на общую сумму, превышающую 110 тысяч рублей.

- Все преступления совершались по одной схеме: при обращении граждан к подсудимой по вопросу оформления потребительских кредитов, последняя обманным путём вводила заявителей в заблуждение относительно необходимости оформления различных видов страхования, которое являлось добровольным, после чего часть кредитных денежных средств похищала под предлогом оплаты страховых полисов, переводя их на свой счёт, а также счёт своей знакомой, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Обвиняемая признала свою вину и в ходе расследования возместила причиненный ущерб. Приняв это во внимание, суд назначил женщине два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области хозяин дома устроил вечеринку, закончившуюся зверским убийством
Полицейские искали в воронежских школах наркотические «конфеты»
В Воронежской области следователи ищут свидетелей ДТП, где пьяный водитель убил подростка
Воронежцу грозит четыре года тюрьмы за кражу 40 роз
В Воронеже за несколько часов поймали трех пьяных водителей
Синоптики поменяли прогноз на новогоднюю ночь в Воронеже
Объем муниципального долга в Воронеже за год снизился до 4,3 млрд рублей
В Воронеже сотрудница банка украла у клиентов больше 110 тысяч
В центре Воронежа площадь школы расширят более чем в два раза
Пожары, ДТП и взрывы: В МЧС составили топ происшествий в Воронежской области за 2019 год
Жительница Воронежа "переложила деньги на выгодный счет" и лишилась 525 тысяч
Расследованием дела о покушении на воронежского главу района займется центральный аппарат СК России
Кластер станет драйвером развития
Улица Плехановская в новогоднюю ночь поразит воронежцев красотой
Воронежская почта России сообщила график работы в новогодние праздники
В Воронежской области пьяный водитель насмерть сбил юношу
Воронежцам напомнили, что дарить новогодние подарки должностным лицам чревато последствиями
В Воронеже ребятам из многодетных семей подарят новогодние подарки
Воронежские дорожники обновили временную разметку на проспекте Труда и Московском проспекте
Воронежцам предлагают сфотографироваться со скандальным Буковски в защитных костюмах
В Воронежской области мужчина заплатил долг по алиментам ради чистой кредитной истории