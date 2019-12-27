Пожары, ДТП и взрывы: В МЧС составили топ происшествий в Воронежской области за 2019 год

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-27T12:26:22+03:00

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В ГУ МЧС по Воронежской области составили топ происшествий, на которых работали пожарно-спасательные подразделения. Списком сотрудники поделились в своей группе в соцсети «ВКонтакте» ко Дню спасателя в пятницу, 27 декабря.

7 января в одной из квартир пятиэтажки на улице Защитников Родины в Придонском вспыхнул огонь. В доме в этот момент находилась мать с двумя детьми. Огонь быстро распространился, семья оказалась отрезана от выхода. На помощь пришли соседи – трое мужчин. Они через балкон вызволили детей из пожара, а затем выбили заклинившую дверь в квартире. Подоспевшие пожарные через 20 минут потушили пожар.

15 января жуткая авария произошла на Курской трассе. Автомобиль Lexus выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Kia Rio и Toyota Land Cruiser. После ДТП все три машины загорелись. Шансов выжить ни у пассажиров, ни у водителей не было. 8 человек погибли.

Частный трёхэтажный дом на трёх хозяев на улице Достоевского загорелся 18 января. Изначально горение началось на чердаке, потом стало распространяться по кровле. Пожар был потушен в течение трех часов, пострадавших, к счастью, не было.

Кирпичная труба рухнула на котельную на улице Еремеева в Воронеже 31 января. В помещении в этот момент находились две женщины – они обе пострадали. Без тепла осталось восемь жилых домов, на ликвидацию аварии у коммунальных служб ушло более 16 часов.

21 марта, снова во всех новостях фигурирует котельная, но уже в Новоусманском районе. Из-за взрыва отопительного котла в совхозе Масловский без тепла остались 18 местных жилых домов, детский сад и школа, погибла женщина – случайная прохожая. И снова было сделано все, чтобы ликвидировать последствия в кратчайшие сроки.

В пасхальную апрельскую ночь тишину радиоэфира пожарных подразделений разорвал сигнал, который не слышали в Воронежской области в 21 веке ни разу – был объявлен вызов №4. Крупный распределительный центр торговой сети «Магнит» горел на площади более 40 тысяч квадратных метров. Подобного техногенного пожара еще не было в истории региона. Открытый огонь удалось ликвидировать спустя 8 часов, и, самое главное – никто не погиб.

29 мая в Воронеже разорвавшийся газовый баллон разрушил семь гаражей. ЧП произошло в гаражном кооперативе «Электроника» на улице Рижской. Пострадавших не было.

Лобовое столкновение Ford Focus и Volkswagen Caravelle произошло на 59 км автодороги «Воронеж-Луганск» в Хохольском районе 15 июня. В результате погибли оба водителя, а также пассажир легковушки и пятеро пассажиров микроавтобуса. Выжить удалось лишь 10-летней девочке, которая ехала в Volkswagen. Удар был очень сильным. Погибших из искорёженных машин извлекали спасатели при помощи специнструмента.

29 июля на подрывной площадке в районе села Сторожевое Острогожского района Воронежской области специалистами аварийно-спасательной службы Воронежской области была уничтожена крупнейшая за 5 лет партия боеприпасов времен Великой Отечественой войны, обнаруженная в одной точке – более тысячи единиц.

В сентябре смешанный с туманом дым утром накрыл микрорайон Репное и часть Железнодорожного района. Причиной такого задымления стало тление сухой травы и камыша. Сразу несколько очагов возникли на 5 га вблизи Усманки, спустя 2 дня пожар был потушен.

25 ноября, в Новой Усмани из-за пожара в торговом центре «Альянс» на улице Ленина эвакуировали 60 человек. Пламя охватило утеплитель фасада здания. Все обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU