2019-12-27T12:09:42+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа "переложила деньги на выгодный счет" и лишилась 525 тысяч

Мошенников ищут
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мошенники за сутки обманули семь жителей Воронежской областиМошенники за сутки обманули семь жителей Воронежской областиФото: из архива «КП»
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«Сотрудник банка» сообщил 24-летней жительнице Воронежа, что ее сбережения недостаточно защищены и предложил разместить их на счет с более выгодными условиями.

- Обманным путем злоумышленники завладели персональными данными девушки. В результате неправомерных действий злоумышленников, со счета потерпевшей было списано около 525 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Всего за минувшие сутки от действий мошенников пострадали семь человек на территории области. По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и начали поиск злоумышленников. Воронежцев тем временем просят быть внимательными и не доверять свои персональные данные незнакомцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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