Жительница Воронежа "переложила деньги на выгодный счет" и лишилась 525 тысяч
«Сотрудник банка» сообщил 24-летней жительнице Воронежа, что ее сбережения недостаточно защищены и предложил разместить их на счет с более выгодными условиями.
- Обманным путем злоумышленники завладели персональными данными девушки. В результате неправомерных действий злоумышленников, со счета потерпевшей было списано около 525 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Всего за минувшие сутки от действий мошенников пострадали семь человек на территории области. По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и начали поиск злоумышленников. Воронежцев тем временем просят быть внимательными и не доверять свои персональные данные незнакомцам.
ИСТОЧНИК KP.RU