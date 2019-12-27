2019-12-27T11:33:49+03:00
Происшествия

Расследованием дела о покушении на воронежского главу района займется центральный аппарат СК России

Об этом распорядился Александр Бастрыкин
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с места происшествияфото с места происшествияФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Александр Бастрыкин распорядился о передаче уголовного дела по факту покушения на убийство главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова в центральный аппарат СК России для наиболее полного и объективного расследования. Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, покушение на 43-летнего Николая Фролова совершено 26 декабря в Рамони. Чиновник утром собирался на работу, подошел к своей служебной машине и в это время раздался взрыв. Фролов получил ранения ног, ему провели срочную операцию. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

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Раненного во время покушения главу района под Воронежем прооперировали. Николай Фролов по-прежнему находится в реанимации (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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