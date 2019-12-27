2019-12-27T10:20:58+03:00
Общество

Воронежская почта России сообщила график работы в новогодние праздники

Отделения будут закрыты 1,2 и 7 января
Юлия ДИДЕНКО
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31 декабря почта будет работать на час меньше.31 декабря почта будет работать на час меньше.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Почтовые отделения Воронежа и области изменят график работы в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения в пятницу, 27 декабря.

Так, 31 декабря почта будет работать по установленному графику с сокращением времени работы на один час.

Выходными станут дни 1,2 и 7 января. В это время не будут осуществляться обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

В остальное время почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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