Воронежская почта России сообщила график работы в новогодние праздники
Почтовые отделения Воронежа и области изменят график работы в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения в пятницу, 27 декабря.
Так, 31 декабря почта будет работать по установленному графику с сокращением времени работы на один час.
Выходными станут дни 1,2 и 7 января. В это время не будут осуществляться обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.
В остальное время почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU