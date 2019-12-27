В Воронежской области пьяный водитель насмерть сбил юношу
Вечером в четверг, 26 декабря, в Эртиле произошло смертельное ДТП по вине пьяного водителя. 35-летний местный житель сел за руль своей «Нивы-Шевроле» в состоянии алкогольного опьянения и на одной из улиц районного центра сбил двух юношей, которые шли по обочине дороги. От полученных травм один из пешеходов – 17-летний местный житель – погиб на месте. Второй парень, ему 12 лет, попал в больницу.
Полицейские начали проверку по факту ДТП.
Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 106 аварий, в 11 из них пострадали 14 человек. Три человека погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU