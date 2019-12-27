2019-12-27T09:30:16+03:00
Общество

Воронежцам напомнили, что дарить новогодние подарки должностным лицам чревато последствиями

За такую «благодарность» можно попасть под уголовную статью
Елена ФЕДЯШЕВА
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Накануне Нового года региональное управление Роспотребнадзора напомнило, что получение и дарение подарков должностным лицам в связи с выполнением ими служебных обязанностей запрещено законодательно.

- Получение должностным лицом подарка не в связи с протокольными мероприятиями, служебной командировкой и с другими официальными мероприятиями является нарушением запрета, создает условия для конфликта интересов, ставя под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, в случае, когда подарок расценивается как взятка — уголовную ответственность, - напомнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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