В Воронеже ребятам из многодетных семей подарят новогодние подарки

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-27T09:18:36+03:00

А еще их ждут на праздничных представлениях

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В преддверии Нового года сотрудники управы Ленинского района и активисты общественных организаций Социальная перспектива и Союз добровольцев России поздравили многодетные семьи, конечно, с подарками.

- В Ленинском районе проживает около 40 семей, требующих дополнительной поддержки, - рассказали в управе. – Кроме того в период празднования Нового года и школьных каникул ребят ждут интересные тематические мероприятия.

В управе заверили, что все 114 несовершеннолетних детей из многодетных семей получат приятные сюрпризы к празднику от управы Ленинского района, партнеров и социальных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU