В Воронеже ребятам из многодетных семей подарят новогодние подарки
В преддверии Нового года сотрудники управы Ленинского района и активисты общественных организаций Социальная перспектива и Союз добровольцев России поздравили многодетные семьи, конечно, с подарками.
- В Ленинском районе проживает около 40 семей, требующих дополнительной поддержки, - рассказали в управе. – Кроме того в период празднования Нового года и школьных каникул ребят ждут интересные тематические мероприятия.
В управе заверили, что все 114 несовершеннолетних детей из многодетных семей получат приятные сюрпризы к празднику от управы Ленинского района, партнеров и социальных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU