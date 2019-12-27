Воронежские дорожники обновили временную разметку на проспекте Труда и Московском проспекте

СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-27T08:32:29+03:00

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Мэрия Воронежа пошла навстречу горожанам, которые жаловались на быстрое стирание временной разметки на проспекте Труда и Московском проспекте, где в связи с ремонтом виадука на 9 Января изменилась схема движения. Дополнительные полосы были нанесены желтой краской, но уже через несколько недель от них не осталось и следа – горожане начали путаться. О чем активно рассказывали в соцсетях. По многочисленным обращениям мэрия приняла решение восстановить временную разметку, хотя первоначально этого не планировала:

- Разметка наносилась краской на время привыкания водителей, когда она стирается по естественным причинам, горожанам следует руководствоваться установленными дорожными знаками, - рассказали в пресс-службе горадминистрации. - Восстановление разметки было запланировано на период с более подходящими погодными условиями. Однако было принято решение вновь нанести ее уже сейчас.

На этот раз разметку выполнили термопластиком, хоть для этого зима – не самое подходящее время, и – за одну ночь. По мнению дорожников, она в любом случае прослужит дольше обычной краски. Что касается постоянной, белой, разметки, то е, скорее всего закрасят, чтобы водители не путались.

ИСТОЧНИК KP.RU