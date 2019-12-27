2019-12-27T08:03:39+03:00
Звезды

Воронежцам предлагают сфотографироваться со скандальным Буковски в защитных костюмах

Камерный театр поставил необычный спектакль о скандальном писателе
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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- Мы постарались сделать все, чтобы оградить вас от реакций, но все-таки отключите свои мобильные телефоны, прямо сейчас, а то мало ли...

В Камерном театре поставили спектакль о самом скандальном и провокационном американском писателе. «Вечер с Чарли Буковски» - театрализованное интервью с литератором, известным которого сделали «Записки старого козла». Тяжелое детство (постоянные побои садиста-отца и невмешательство матери, подростковые чирьи по всему телу) выработали у Чарли Буковски высшей степени пофигизм, вылившийся в бесконечное пьянство и стиль «грязный реализм». Многие считают его эпатажным, а он был просто искренен и называл вещи своими именами, наплевав на политкорректность, толерантность, приличия, табу и иже с ними.

- Нам хотелось добиться документальности, чтобы зрители почувствовали автора здесь и сейчас, среди нас, чтобы они узнали, как общение с ним влияет на людей, что такое его вирусная аура, - призналась режиссер спектакля Надя Кубайлат. - Я сразу поняла, что литературу Буковски невозможно иллюстрировать, ее невозможно «играть». У Буковски нет формы, это его главная особенность, его проза – это «поток» - мыслей, картин, впечатлений. Его стихи – не про рифмы. Форма вообще не про Буковски. Поэтому наш спектакль – микс публичных чтений с интервью, - объяснила задумку спектакля режиссер.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Постановка необычная по форме и сценографии. «Стекляшка» автомойки, в которой Буковски читает свои сочинения («стекло» ограждает зрителей от брызг пива непредсказуемого писателя), отвечает на вопросы переводчицы, «заражая» ее своим «вирусом», а в конце фотографируется с реальными зрителями. Если они, конечно, хотят. Многие хотят. И даже без защитного костюма, в который предлагается одеться, а то вдруг что.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Буковски удивляет, он завораживает, - призналась актриса Яна Кузина, прочитавшая взахлеб несколько романов писателя, готовясь к роли переводчика-интервьюера.

Создатели говорят, что этот спектакль - о внутренней свободе. Надо не бояться заглянуть внутрь себя.

- Людей старой закалки пугает мат, но не стоит относиться к литературе Буковски поверхностно, надо просто вникнуть более глубоко, - уверен исполнитель роли Буковски Михаил Гостев.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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