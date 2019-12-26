«90-е возвращаются»: воронежцы в соцсетях обсуждают покушение на главу Рамонского района

СЕГОДНЯ 19:25 2019-12-26T19:25:42+03:00

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Воронежцы в социальных сетях активно обсуждают покушение на главу Рамонского района Напомним, утром 26 декабря 43-летний Николай Фролов открывал дверь своей служебной «Киа Соренто», после чего произошел взрыв. Чиновник получил несколько осколков в ноги, а на машине образовались сколы. Источник «КП» высказал мнение, что произошедшее похоже на акцию устрашения. Какие версии выдвигают местные жители - в нашей подборке ниже:

«Разговоры ходят, что мужичок принципиальный, при нем волшебным образом появились средства на реставрацию замка, на строительство детского досугового центра и еще ряда проектов», - пишет местный житель.

«Да ничего серьезного с его машиной нет! Так, припугнули, наверное», - предположил другой воронежец.

«Вдоль реки в прибрежной зоне коттеджи понастроили, перекрыли реку, бабок забашляли, а теперь по суду обязаны сносить. А он, видимо, не препятствует сносу и денег не берет вот и взорвать решили, чтобы поставить своего человека», - рассуждает горожанин.

«90-е возвращаются», - отметил мужчина.

«Люди, вы что такие злые? Большинство только о деньгах и думают.... Пострадавший прежде всего человек. Пожелаем ему здоровья, а должность его не такая уж и привлекательная, к тому же, сам за рулем, без водителя, да и машина простенькая», - пишет девушка.

«Значит, не прогнулся в определенный момент», - считает другой житель области.

«А ведь рядом на стоянке могла бы быть мама с малышом... Здоровья человеку», - пишет местная жительница.

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ИСТОЧНИК KP.RU