В Воронежской области девять жителей пострадали из-за гололеда за неделю
В Воронежской области за неделю с 19 по 25 декабря из-за гололеда пострадали девять человек. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона в четверг, 26 декабря.
Всего с травмами различного характера в медучреждения области обратились 2811 человек, из них 1991 – в Воронеже.
- Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась лишь в 33% случаев, - прокомментировали в ведомстве.
Также за это время четыре человека обратились к врачам с переохлаждением и двое - с обморожением.
Напомним, на прошлой неделе от гололеда пострадали 624 жителя. А различными травмами в больницы обратились 2897 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU