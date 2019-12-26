2019-12-26T19:02:56+03:00
Общество

В Воронежской области девять жителей пострадали из-за гололеда за неделю

Всего с травмами различного характера в медучреждения области обратились 2811 человек
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области за неделю с 19 по 25 декабря из-за гололеда пострадали девять человек. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона в четверг, 26 декабря.

Всего с травмами различного характера в медучреждения области обратились 2811 человек, из них 1991 – в Воронеже.

- Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась лишь в 33% случаев, - прокомментировали в ведомстве.

Также за это время четыре человека обратились к врачам с переохлаждением и двое - с обморожением.

Напомним, на прошлой неделе от гололеда пострадали 624 жителя. А различными травмами в больницы обратились 2897 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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