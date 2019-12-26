2019-12-26T18:24:34+03:00
Происшествия

В Воронеже собутыльники сломали ребра знакомому

Мужчин задержали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежские медики сообщили в полицию о том, что к ним доставили 27-летнего местного жителя со множественными переломами ребер. Также у него диагностировали пневмоторакс. Об этом рассказали в пресс-служберегионального ГУ МВД России в четверг, 26 декабря.

Оказалось, что ночью на улице Подлесной мужчина распивал алкоголь вместе с двумя знакомыми. Когда товарищи уже серьезно опьянели, между ними возник конфликт. Горожане вдвоем начали избивать собутыльника ногами, а затем сбежали.

Личности подозреваемых установили. Ими оказались ранее судимые за грабежи 31 и 29-летние воронежцы, которых сотрудники полиции задержали по месту проживания. В отделе полиции они признали вину.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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