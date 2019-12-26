Местный житель о покушении на главу района под Воронежем: «В Рамони есть что делить»

СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-26T18:15:26+03:00

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Глава Рамонского района Николай Фролов пострадал утром 26 декабря при взрыве. Как рассказал «КП» собственный источник, устройство было размещено снизу его служебной машины. В результате чиновник получил несколько осколков в ноги, а на «Киа Соренто» посбивало краску. Собеседник предположил, что, если мощность заряда была небольшой, то речь идет об акции устрашения. Случившееся напоминает некие криминальные разборки.

Местный житель, известный писатель и журналист Александр Лапин рассказал, с чем могло быть связано покушение на Николая Фролова:

- Рамонский район - очень богатый. Он находится в пригороде Воронежа, и здесь расположились большой торговый центр, автомобильные сервисы, автозаправки, придорожные кафе и рестораны. Это очень лакомый кусок. В районе вертятся немалые деньги, скажем, достаточно большая налоговая база. Тут замешаны интересы серьезных групп людей, - объясняет Александр Алексеевич. - Многое делается для сельских поселений. Я живу в Сенном, это крайнее село, но и здесь построили дорогу, сделали тротуары и т.д. Сельское хозяйство развито: семеноводческая станция строится, НИИ сахарной свеклы уже есть. Много вещей завязано на Рамони. Плюс большой туристический потенциал. Уже есть замок принцессы Ольденбургской. В общем, это район, в котором есть за что побороться.

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ИСТОЧНИК KP.RU