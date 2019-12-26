Стало известно, как будут работать воронежские медучреждения в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-26T17:33:28+03:00

Так, в поликлиниках выходными днями будут 1, 5 и 7 января

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Во время новогодних праздников с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020-го медицинские организации Воронежской области продолжат оказывать как экстренную, так и плановую помощь.

Так, стационары города и области будут работать в круглосуточном режиме. Неотложную стоматологическую помощь взрослые воронежцы смогут получить в стоматологической поликлинике №4, а дети - соответственно в детской стоматологической поликлинике №2. Жители области с зубной болью смогут обратиться в районные больницы.

БУЗ ВО «Воронежское областное патологоанатомическое бюро» и БУЗ ВО ««Воронежское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» будут работать 2, 4, 6 и8 января.

Для поликлиник выходные дни - только 1, 5 и 7 января. Что же касается 31 декабря 2019 года, то в этот день, а также 3, 6 и 8 января поликлиники будут открыто по графику субботнего дня. А 2 и 4 января - по графику обычного рабочего дня.

Также организована работа оперативного дежурного департамента здравоохранения на базе областного центра медицины катастроф. Он в режиме реального времени взаимодействует с руководством и профильными специалистами департамента. Оперативный дежурный работает с 9:00 до 18:00 ежедневно с 31 декабря по 8 января по телефону 257-97-75.

ИСТОЧНИК KP.RU