В Воронежской области будут судить директора УК, незаконно вывозил коммунальные отходы за деньги

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-26T17:02:03+03:00

У предпринимателя не было лицензии

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В Калачеевском районе будут судить 49-летнего директора местной управляющей компании. Предприниматель занимался незаконным вывозом коммунальных отходов за деньги жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе суда в четверг, 26 декабря.

С 2017 по сентябрь 2019 года директор местной управляющей компании занимался вывозом отходов вместе со своим основным видом предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. При этом у мужчины не было лицензии. А деятельность связана с извлечением дохода в крупном размере.

Мужчина давал указания работникам управляющей компании на сбор в тракторные телеги твердых коммунальных отходов из жилищ многоквартирных домов и вывоз их на свалку. Жителями многоквартирных домов вносились деньги за услуги, сумма которых составила за весь период более двух с половиной миллионов рублей.

На предпринимателя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Материалы передали на рассмотрение в райсуд.

ИСТОЧНИК KP.RU