В Воронежской области будут судить директора УК, незаконно вывозил коммунальные отходы за деньги
В Калачеевском районе будут судить 49-летнего директора местной управляющей компании. Предприниматель занимался незаконным вывозом коммунальных отходов за деньги жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе суда в четверг, 26 декабря.
С 2017 по сентябрь 2019 года директор местной управляющей компании занимался вывозом отходов вместе со своим основным видом предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. При этом у мужчины не было лицензии. А деятельность связана с извлечением дохода в крупном размере.
Мужчина давал указания работникам управляющей компании на сбор в тракторные телеги твердых коммунальных отходов из жилищ многоквартирных домов и вывоз их на свалку. Жителями многоквартирных домов вносились деньги за услуги, сумма которых составила за весь период более двух с половиной миллионов рублей.
На предпринимателя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Материалы передали на рассмотрение в райсуд.
ИСТОЧНИК KP.RU