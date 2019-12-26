В Воронежской области мужчина похитил мопед, чтобы сделать из него мотоблок

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-26T16:40:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Грибановском районе сотрудники полиции раскрыли похищение мопеда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 26 декабря.

Так, в дежурную часть обратился 43-летнего житель села Средний Карачан. Он рассказал, что у него угнали мопед «Альфа Вираго». Транспортное средство исчезло со двора ночью.

Правоохранители выяснили, что у одного из сельчан хранятся детали от похищенного двухколесного транспорта. Но мужчина заявил: их ему на время оставил 40-летний приятель владельца мопеда. Его задержали. В отделе полиции местный житель признал вину и пояснил, что запустил двигатель при помощи перочинного ножа, провернув им в замке зажигания.

У себя во дворе он разукомплектовал транспортное средство и планировал в дальнейшем сделать на этой базе мотоблок. Ненужные запчасти он оставил на хранение знакомому.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU