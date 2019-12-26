2019-12-26T16:27:08+03:00
Общество

Воронежцам рассказали, как выбирать икру перед Новым годом

Особенно внимательно смотрите, нет ли в продукте ядовитых пищевых добавок
Олег ИВАНОВ
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В преддверии новогодних праздников специалисты местного управления Роспотребнадзора дали советы по выбору красной икры. Вам же нужен качественный и безопасный продукт?

Тогда не покупайте икру лососевых пород рыб с рук и в местах несанкционированной торговли. Внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки.

На жестяной банке должны быть номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри. На качественном продукте будет написано «Икра лососевая зернистая, вид (горбуша, нерка и др.) первый сорт». Лососевая икра второго сорта может совмещать в одной банке икринки разных видов рыбы.

Кроме того, крышка банки не должна проминаться или быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью.

Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали.

Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же - однородны. Натуральные - лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных - более жесткая. Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). С 2008 года она была запрещена! В кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

И помните: хранить икру необходимо в холодильнике при температуре указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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