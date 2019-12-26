2019-12-26T19:16:30+03:00
Общество

Воронежцам, мерзнущим в многоквартирном доме после капремонта, пообещали решить проблему

Вероятно, проблема в устройстве, регулирующем подачу нагретой воды от теплотрассы
Олег ИВАНОВ
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Мы уже рассказывали, что капитальный ремонт в доме №48 по улице 45-й стрелковой дивизии провели еще в 2018 году. Он включал замену электрики, кровли и системы отопления. Вот только после этого люди стали мерзнуть в большинстве квартир.

- 26 декабря была проведена комиссионная проверка технического состояния системы отопления многоквартирного дома №48. В состав комиссии вошли представители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, подрядной организации ООО «Эталон», проектной организации ГУП ВО «Облкоммунсервис» и эксплуатирующей организации ООО «РЭК Жилищное Содружество». В ходе проверки установлено, что в квартирах температура воздуха составляет не менее +19 градусов, при этом приборы отопления (радиаторы) прогреваются неравномерно, - сообщил начальник отдела общественных связей и информационных технологий Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Василий Смольянов.

Вместе с тем комиссия зафиксировала, что температура теплоносителя на входе в дом составляет всего лишь +57 градусов, а на обратке, то есть в системе распределения тепла по квартирам, +41 градус.

По техническим условиям, на входе в дом должно быть не менее +80 градусов, а на обратке +60. То есть реальные параметры намного ниже проектных. Это приводит к разрегулированию системы отопления и неравномерному прогреванию отопительных приборов.

Проблема может быть в дроссельном устройстве, регулирующем подачу нагретой воды от теплотрассы в многоквартирный дом. В связи с этим эксплуатирующая организация ООО «РЭК Жилищное Содружество» направит в филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» обращение о необходимости доведения температурных параметров теплоносителя до расчетных.

Отметим, что гарантийный срок составляет 5 лет и истечет не ранее октября 2023 года.

В «Квадре» сообщили, что вместе с управляющей компанией 27 декабря проверят работу внутридомовой системы и в очередной раз дадут сотрудникам УК необходимые рекомендации, чтобы наладить отопление в доме.

- Дом перешел в зону ответственности «Квадры» только с марта 2019 года по концессионному соглашению. Судя по сообщениям СМИ, проблемы в доме начались гораздо раньше, но нам жалоб на качество отопления от жителей дома не поступало. Перед началом подготовки к отопительному сезону мы выдали ООО «РЭК Жилищное Содружество» предписание установить в доме дроссельные устройства. После установки устройств УК обязана предъявить работу теплоснабжающей организации. Данные работы не были проведены и в акте готовности дома к отопительному сезону это отражено, - пояснили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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