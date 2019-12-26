2019-12-26T15:49:00+03:00
Происшествия

Полторы тонны мяса уничтожили из-за нарушений на воронежском предприятии

Организация получила штраф
Юлия ДИДЕНКО
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В сентябре специалисты Россельхознадзора провели проверку на воронежском предприятии ООО «Молвилль». Организация занималась закупкой, хранением, переработкой и последующей реализацией животноводческой продукции в торговую сеть. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, сотрудники управления нашли ряд нарушений ветеринарного законодательства. На хранении находилась продукция без маркировочных ярлыков с указанием производителя, условий и сроков хранения. А именно: шпик свиной замороженный весом 100,3 кг, печень свиная – 406,7 кг, шея свиная – 161,1 кг, тримминг свиной – 720 кг, каркас куриный – 100 кг, говядина 1 сорт – 48,4 кг. Из-за этого обезличенную продукцию невозможно было идентифицировать с представленными электронными ветеринарными сопроводительными документами (эВСД) в информационной системе «Меркурий».

Специалисты нашли и другие нарушения. У организации для хранения сырья животного происхождения имеются две морозильные камеры с температурным режимом -18°С. На момент проверки в морозильной камере находилась свиноводческая продукция – полуфабрикат мясной из свинины крупнокусковой бескостный категории А, охлажденный в вакуумной упаковке (окорок свиной) весом 765 кг с истекшим сроком годности, условия и сроки хранения – не более 12 суток при температуре от -1° до +14°С;

Кроме того, во время осмотра помещения специалисты установили, что на месте, где проводилась переработка мяса отсутствует система кондиционирования и журнал фиксации температурного режима. Также продукция располагалась в морозильных камерах вплотную к стенкам и приборам охлаждения

Мясо пришлось утилизировать. По факту выявленных нарушений государственным инспектором составлен протокол по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Материалы дела передали в Арбитражный суд. Предприятие признали виновным и назначили штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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