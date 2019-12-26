2019-12-26T15:31:28+03:00
Общество

Отрезок деревянной трубы древней воронежской канализации передали в музей ВГТУ

«Экспонат» нашли при ремонте на улице Богдана Хмельницкого
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото предоставлено "ВРК-Воронеж"фото предоставлено "ВРК-Воронеж"
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Отрезок уникальной деревянной канализации, который нашли во время ремонта труб на улице Богдана Хмельницкого, пополнил экспозицию музея инженерного дела Воронежского государственного технического университета. Возраст трубы около ста лет.

- Будущим инженерам совсем нелишне знать историю водоснабжения города, которую они смогут увидеть своими глазами и, буквально, прикоснуться к ней. Ведь без знания истоков дела, которым ты будешь заниматься, невозможно движение вперёд. И я уверен, небольшой отрезок трубы станет для студентов частью ожившей историей, что позволит ещё больше проникнуться выбором профессии и применить знания на практике, в том числе и на нашем предприятии, - заявил генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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