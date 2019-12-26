В новом году в Воронеже восстановят линии рециркуляции к 90 объектам
В Воронеже в 2020 году «Квадра» планирует восстановить линии рециркуляции к 90 объектам. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 26 декабря.
Филиал проложит 6,7 км циркуляционного трубопровода к 84 многоквартирным домам и шести соцобъектам. На эти цели компания направит более 77 млн рублей. Дополнительная труба в квартальных сетях не даст остывать нагретой воде путем постоянной циркуляции, это позволит избежать ее застоя в период низкого разбора ресурса потребителями.
При этом часть восстановленных линий невозможно ввести в работу из-за неудовлетворительного состояния внутридомовых коммуникаций. Для того чтобы жильцам не приходилось долго пропускать горячую воду в ожидании нужной температуры, недостаточно усилий со стороны ресурсопоставщика. Управляющая компания должна привести в порядок рециркуляционную линию внутри дома.
ИСТОЧНИК KP.RU