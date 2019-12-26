2019-12-26T15:27:42+03:00
Общество

В новом году в Воронеже восстановят линии рециркуляции к 90 объектам

На эти цели направят более 77 млн рублейВ 2020 году «Квадра» планирует восстановить линии рециркуляции к 90 объектам
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже в 2020 году «Квадра» планирует восстановить линии рециркуляции к 90 объектам. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 26 декабря.

Филиал проложит 6,7 км циркуляционного трубопровода к 84 многоквартирным домам и шести соцобъектам. На эти цели компания направит более 77 млн рублей. Дополнительная труба в квартальных сетях не даст остывать нагретой воде путем постоянной циркуляции, это позволит избежать ее застоя в период низкого разбора ресурса потребителями.

При этом часть восстановленных линий невозможно ввести в работу из-за неудовлетворительного состояния внутридомовых коммуникаций. Для того чтобы жильцам не приходилось долго пропускать горячую воду в ожидании нужной температуры, недостаточно усилий со стороны ресурсопоставщика. Управляющая компания должна привести в порядок рециркуляционную линию внутри дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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