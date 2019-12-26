Появились фотографии повреждений автомобиля главы Рамонского района после покушения

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-26T16:52:48+03:00

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Силовики сняли оцепление на месте покушения на главу Рамонского района Николая Фролова. Никаких опасных предметов ни в машине, ни рядом с ней не нашли. Стало возможно детально рассмотреть повреждения автомобиля.

Взрывное устройство сработало на стороне водителя, когда глава района открыл дверь. На переднем крыле служебной "Киа-Соренто", обоих дверях и заднем крыле заметны повреждения. Возможно, их оставили детали корпуса взрывного устройства.

Детали взрывного устройства разлетелись в стороны.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Правоохранители пока не сообщают, было ли оно начинено какими-то металлическими предметами. Однако рискнем предположить, что в таком случае "отметин" на кузове было бы больше.

Правоохранители пока не сообщают, было ли устройство начинено какими-то металлическими предметами.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Силу взрывного устройства называют относительно небольшой. Это отчасти подтверждает версию источников "КП" о том, что главу района хотели не убить, а запугать.

Больше фото - по ссылке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/751929" frameborder="0"></iframe> Взорванную машину главы Рамонского района эвакуировали.Юлия ДИДЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU