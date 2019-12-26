2019-12-26T13:43:19+03:00
Происшествия

Бомж в Воронеже вырвал золотые серьги у 64-летней пенсионерки

Пожилой женщине потребовалась медицинская помощь
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Днем в частном секторе Центрального района к 64-летней жительнице Воронежа подошел незнакомец, ударил по руке, после чего сорвал золотые серьги, выхватил сумку и убежал. Этот кошмар произошел неподалеку от дом пенсионерки.

Причиненный ущерб составил около 16 тысяч рублей. Кроме того, потерпевшей пожилой женщине потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность грабителя. Им оказался 33-летний мужчина без определенного места жительства. Полицейские задержали его на территории Центрального района. В отделе он объяснил нападение тяжелым финансовым положением.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». А это до 8 лет тюрьмы. Пока же мужчина отправлен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бомж в Воронеже вырвал золотые серьги у 64-летней пенсионерки
СК возбудил уголовное дело по покушению на убийство главы Рамонского района Воронежской области
Воронежские врачи оказали помощь 13 тысячам иностранных пациентов
Очередной воронежец перевел свои деньги банкиру-мошеннику
За неделю к врачам обратились почти семь тысяч воронежцев с признаками ОРВИ
В Воронеже к Новому году ребенка дешевле всего одеть зайцем, индейцем или мушкетером
В Воронеже тридцать семей мерзнут уже вторую зиму из-за неудачной замены системы отопления
Бременские музыканты ждут воронежцев под елкой
Воронежцам рассказали, как будет проходить переход на электронные трудовые книжки
Житель Воронежской области задушил товарища, назвавшего его «маменькиным сынком»
В Воронежской области будут судить мать за истязание двухлетнего мальчика
В Воронеже открылся центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес»
В Воронеже разыскивают мужчину со шрамом на лбу
В Воронежской области более 100 тысяч пенсионеров только с помощью федеральной доплаты дотягивают до прожиточного минимума
В Воронеже при столкновении «БМВ» и «Опеля» погибли два человека
Президент уволил главного полицейского следователя Воронежской области
Воронежский «Буран» в шоу вратарских ошибок проиграл казанскому «Барсу»
В Воронеже пропал пенсионер, ушедший из больницы в одной футболке и трусах
Президент назначил нового прокурора Воронежской области
В Воронежской области отложили на неопределенный срок открытие нового колеса обозрения
В Воронеже в общежитии агроуниверситета один студент тяжело ранил другого