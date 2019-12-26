Бомж в Воронеже вырвал золотые серьги у 64-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-26T13:43:19+03:00

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Днем в частном секторе Центрального района к 64-летней жительнице Воронежа подошел незнакомец, ударил по руке, после чего сорвал золотые серьги, выхватил сумку и убежал. Этот кошмар произошел неподалеку от дом пенсионерки.

Причиненный ущерб составил около 16 тысяч рублей. Кроме того, потерпевшей пожилой женщине потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность грабителя. Им оказался 33-летний мужчина без определенного места жительства. Полицейские задержали его на территории Центрального района. В отделе он объяснил нападение тяжелым финансовым положением.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». А это до 8 лет тюрьмы. Пока же мужчина отправлен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU