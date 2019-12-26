За неделю к врачам обратились почти семь тысяч воронежцев с признаками ОРВИ
По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю недомогание почувствовали 6957 жителей Воронежской области. У них диагностировали ОРВИ. Среди заболевших 4413 детей младше 14 лет. Такой уровень, по словам эпидемиологов, соответствует сезону и ниже эпидпорога на 27%.
- Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами не гриппозной этиологии. Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Вирусы гриппа не обнаружены, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.
Врачи напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении мест скопления людей в новогодние праздники.
- Если Вы или ваш ребенок плохо себя чувствуете или отмечаете симптомы характерные для ОРВИ или гриппа, воздержитесь от посещения массовых мероприятий! – предостерегают эпидемиологи.
ИСТОЧНИК KP.RU