За неделю к врачам обратились почти семь тысяч воронежцев с признаками ОРВИ

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-26T12:19:41+03:00

Но до эпидпорога еще 27%

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю недомогание почувствовали 6957 жителей Воронежской области. У них диагностировали ОРВИ. Среди заболевших 4413 детей младше 14 лет. Такой уровень, по словам эпидемиологов, соответствует сезону и ниже эпидпорога на 27%.

- Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами не гриппозной этиологии. Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Вирусы гриппа не обнаружены, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Врачи напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении мест скопления людей в новогодние праздники.

- Если Вы или ваш ребенок плохо себя чувствуете или отмечаете симптомы характерные для ОРВИ или гриппа, воздержитесь от посещения массовых мероприятий! – предостерегают эпидемиологи.

ИСТОЧНИК KP.RU