2019-12-26T12:19:41+03:00
Общество

За неделю к врачам обратились почти семь тысяч воронежцев с признаками ОРВИ

Но до эпидпорога еще 27%
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Если заболели, оставайтесь дома.Если заболели, оставайтесь дома.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю недомогание почувствовали 6957 жителей Воронежской области. У них диагностировали ОРВИ. Среди заболевших 4413 детей младше 14 лет. Такой уровень, по словам эпидемиологов, соответствует сезону и ниже эпидпорога на 27%.

- Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами не гриппозной этиологии. Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Вирусы гриппа не обнаружены, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Врачи напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении мест скопления людей в новогодние праздники.

- Если Вы или ваш ребенок плохо себя чувствуете или отмечаете симптомы характерные для ОРВИ или гриппа, воздержитесь от посещения массовых мероприятий! – предостерегают эпидемиологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бомж в Воронеже вырвал золотые серьги у 64-летней пенсионерки
СК возбудил уголовное дело по покушению на убийство главы Рамонского района Воронежской области
Воронежские врачи оказали помощь 13 тысячам иностранных пациентов
Очередной воронежец перевел свои деньги банкиру-мошеннику
За неделю к врачам обратились почти семь тысяч воронежцев с признаками ОРВИ
В Воронеже к Новому году ребенка дешевле всего одеть зайцем, индейцем или мушкетером
В Воронеже тридцать семей мерзнут уже вторую зиму из-за неудачной замены системы отопления
Бременские музыканты ждут воронежцев под елкой
Воронежцам рассказали, как будет проходить переход на электронные трудовые книжки
Житель Воронежской области задушил товарища, назвавшего его «маменькиным сынком»
В Воронежской области будут судить мать за истязание двухлетнего мальчика
В Воронеже открылся центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес»
В Воронеже разыскивают мужчину со шрамом на лбу
В Воронежской области более 100 тысяч пенсионеров только с помощью федеральной доплаты дотягивают до прожиточного минимума
В Воронеже при столкновении «БМВ» и «Опеля» погибли два человека
Президент уволил главного полицейского следователя Воронежской области
Воронежский «Буран» в шоу вратарских ошибок проиграл казанскому «Барсу»
В Воронеже пропал пенсионер, ушедший из больницы в одной футболке и трусах
Президент назначил нового прокурора Воронежской области
В Воронежской области отложили на неопределенный срок открытие нового колеса обозрения
В Воронеже в общежитии агроуниверситета один студент тяжело ранил другого