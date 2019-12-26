В Воронеже к Новому году ребенка дешевле всего одеть зайцем, индейцем или мушкетером

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-26T11:59:36+03:00

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Самым популярным праздничным костюмом в Воронеже в 2019 году стал наряд пирата, он сместил прошлогоднего лидера - зайчика. 17,7% от всего спроса пришлись на пиратский образ. Еще 7,7% собираются прийти в образе принцессы. Третье место досталось зайчикам – 4,9%.

Эксперты Авито при этом отмечают, что в среднем по городу покупка детского карнавального костюма к Новому году стала на 5% доступнее. Его цена составляет в среднем почти 970 рублей.

Дешевле же всего нарядить ребенка в Воронеже в зайчика, индейца или мушкетера - это костюмы стоимостью около 600 рублей. Самым же дорогим неожиданно оказался волк - такой наряд может в среднем стоить около 2,8 тысячи рублей. Также в число дорогих попали наряды принцессы и снежинки.

В среднем по России стоимость детского новогоднего костюма составляет около 2 600 рублей, что на 55% больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU