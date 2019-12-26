2019-12-26T11:33:35+03:00
Общество

В Воронеже тридцать семей мерзнут уже вторую зиму из-за неудачной замены системы отопления

Работа производились в рамках капитального ремонта
Олег ИВАНОВ
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Дом №48 по улице 45-й стрелковой дивизииДом №48 по улице 45-й стрелковой дивизииФото: с сайта ОНФ.
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Капитальный ремонт в доме №48 по улице 45-й стрелковой дивизии провели еще в 2018 году. Он включал замену электрики, кровли и системы отопления. Вот только после этого люди стали мерзнуть в большинстве квартир. Региональный оператор и управляющая компания (УК) не могут решить проблему.

- В январе прошлого года температура опускалась до 10 градусов. Сейчас, когда на улице плюс 2-4 градуса и при включенных обогревателях, она балансирует на отметке в 16-17 градусов. В гостиной четырнадцать из восемнадцати секций радиатора - ледяные, - пожаловался жилец квартиры №2 Эдуард Кузнецов.

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в региональное правительство и прокуратуру с просьбой провести проверку. Ведь уже второй сезон почти тридцать семей мерзнут в своих квартирах. Некоторые жильцы включают электрообогреватели, но они обходятся в 2-3 тысячи рублей в месяц.

-На первый взгляд, ее заменили аккуратно. В подъездах, например, трубы имеют теплоизоляцию, что в Воронеже увидишь нечасто. А в квартирах монтаж системы произведен странно: где-то подача теплоносителя идет по тонкой трубе и подключена к радиаторам снизу, где-то - с точностью до наоборот, хотя стояки запитываются сверху. Люди сетуют, что подрядчик игнорирует неудобные вопросы и создает видимость решения проблемы, - отметил активист регионального отделения ОНФ Алексей Бурданцев.

Сделано все вроде бы аккуратно, а вот работает не лучшим образом Фото: с сайта ОНФ.

Сделано все вроде бы аккуратно, а вот работает не лучшим образомФото: с сайта ОНФ.

Работники УК периодически сливают теплоноситель, отключают полотенцесушители. Но это дает лишь кратковременный эффект: через два-три дня холод возвращается. Предполагается, что при монтаже теплосистемы допущены отступления от проекта.

Интересно, что в ноябре УК предоставила в надзорный орган некий акт замера температуры воздуха в квартире №49. Он якобы показал нормативные 20 градусов. Однако, по данным государственной информационной системы «ГИС ЖКХ», в доме всего 29 жилых и два нежилых помещения. То есть там не может быть квартиры №49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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