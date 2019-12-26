2019-12-26T12:11:58+03:00
Общество

Бременские музыканты ждут воронежцев под елкой

Встреча 27 декабря у Центрального рынка
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Уже второй год торжества по случаю Нового года в Ленинском районе проходят на площадке перед Центральным рынком.

В этот раз праздник состоится в пятницу 27 декабря в 14.30. Зрителей ждет грандиозное новогоднее театрализованное представление «Новые приключения Бременских музыкантов и Деда Мороза» по мотивам мультфильма «Бременские музыканты».

Гости смогут принять участие в подвижных играх и посмотреть музыкальные и хореографические номера, подготовленные артистами Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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