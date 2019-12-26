2019-12-26T10:57:36+03:00
Общество

Воронежцам рассказали, как будет проходить переход на электронные трудовые книжки

При желании те, кто уже работает, могут сохранить нынешний вариант
Виктор ЛЕВШАКОВ
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24 декабря Александр Меркулов, руководитель воронежского отделения ПФР, рассказал о переходе на электронные трудовые книжки, который начнется с 1 января 2020 года. Для тех, кто уже работает, он будет проходить добровольно - то есть только с согласия самого человека.

Для этого нужно по 31 декабря 2020 года подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении прежнего образца.

А вот у тех, кто впервые устроится на работу с 1 января 2021 года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной версии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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