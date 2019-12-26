2019-12-26T10:47:33+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области задушил товарища, назвавшего его «маменькиным сынком»

Теперь несколько лет преступник точно будет жить вдали от родителей
Олег ИВАНОВ
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Место преступленияМесто преступленияФото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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За убийство 43-летнего жителя поселка Степной Каширского района суд приговорил к 9 годам и 6 месяцам колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вечером 25 июля мужчина пришел в гости к своему 61-летнему приятелю, проживавшему в частном доме поселка Степной. Вместе они решили выпить. Как бывает в таких случаях у мужчин развязались языки. Пенсионер назвал гостя «маменькиным сынком». Так хозяин упрекнул более молодого товарища, что тот до сих пор живет с матерью, и она принимает за него все решения.

Гость, разозлившись, ударил обидчика по лицу, от чего тот упал на пол. Сев на товарища сверху, он стал душить его. Пожилой мужчина потерял сознание. Полагая, что убил пенсионера, мужчина переместил его в другую комнату, чтобы уложить на кровать. В это время хозяин пришел в сознание.

Тогда «маменькин сынок» нашел веревку, обмотал вокруг шеи пенсионера и стал душить, пока тот не перестал подавать признаков жизни. После этого мужчина скрылся.

Руководитель следственного отдела по Нововоронежу регионального СУ СК России Андрей Бредихин рассказал, что на первоначальном этапе расследования местный житель давал признательные показания. Подтвердил он их и на месте преступления.

Однако при предъявлении окончательного обвинения мужчина вину не признал, воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя. Однако следователи собрали исчерпывающую доказательственную базу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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