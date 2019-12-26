В Воронежской области будут судить мать за истязание двухлетнего мальчика
32-летнюю жительницу Калачеевского района обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК РФ) и истязании (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ).
Следствием установлено, что мать двухлетнего мальчика свои обязанности по воспитанию не выполняла. Ребенок появился в семье 10 января 2017 года. Муж женщины работал - приносил зарплату в дом. К тому же они получали детские пособия.
Однако, как минимум с 7 августа по 12 сентября 2019 года мать все деньги тратила на себя, она не покупала ребенку даже продукты.
Состояние дома, как отмечают правоохранители, неудовлетворительное. Условия антисанитарные: полы грязные, по дому разбросаны вещи, на кухне грязно.
Ранее женщина не раз привлекалась к административной ответственности также за неисполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП).
- Своего сына женщина подвергала неоднократным избиениям, выражалась в его адрес нецензурной бранью, ограничивала в еде, не занималась обучением, здоровьем и досугом ребенка, - отмечают в региональном СУ СКР.
Сейчас мальчик находится в социальном учреждении. На предварительном следствии женщина признала вину. Уголовное дело будет направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU