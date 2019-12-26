2019-12-26T09:54:20+03:00
Общество

В Воронежской области будут судить мать за истязание двухлетнего мальчика

Ребенок сейчас находится в социальном учреждении
Олег ИВАНОВ
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32-летнюю жительницу Калачеевского района обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК РФ) и истязании (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Следствием установлено, что мать двухлетнего мальчика свои обязанности по воспитанию не выполняла. Ребенок появился в семье 10 января 2017 года. Муж женщины работал - приносил зарплату в дом. К тому же они получали детские пособия.

Однако, как минимум с 7 августа по 12 сентября 2019 года мать все деньги тратила на себя, она не покупала ребенку даже продукты.

Состояние дома, как отмечают правоохранители, неудовлетворительное. Условия антисанитарные: полы грязные, по дому разбросаны вещи, на кухне грязно.

Ранее женщина не раз привлекалась к административной ответственности также за неисполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП).

- Своего сына женщина подвергала неоднократным избиениям, выражалась в его адрес нецензурной бранью, ограничивала в еде, не занималась обучением, здоровьем и досугом ребенка, - отмечают в региональном СУ СКР.

Сейчас мальчик находится в социальном учреждении. На предварительном следствии женщина признала вину. Уголовное дело будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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