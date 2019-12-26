В Воронеже разыскивают мужчину со шрамом на лбу

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-26T09:40:47+03:00

Посмотрите, быть может, вы где-то в Воронеже замечали этого мужчину?

Он пропал 8 декабря и с тех пор с ним невозможно связаться

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Воронеже просят жителей нашего региона помочь в поиске 38-летнего Дениса Корнакова. О том, где находится Денис Валерьевич неизвестно с 8 декабря - он не связывался ни родными, ни с друзьями.

Рост мужчины - 178 сантиметров. У него среднее телосложение. Волосы темно-русые с сединой. Глаза зеленые. Из особых примет - шрам на лбу. Известно также, что до исчезновения он носил бороду.

Одет Денис Корнаков был в черную куртку, синие джинсы и светло-коричневые ботинки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем мужчине, позвоните по номеру горячей линии отряда : 8-800-700-54-52 - бесплатно по России.

ИСТОЧНИК KP.RU