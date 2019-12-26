2019-12-26T09:40:47+03:00
Общество

В Воронеже разыскивают мужчину со шрамом на лбу

Он пропал 8 декабря и с тех пор с ним невозможно связаться
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Посмотрите, быть может, вы где-то в Воронеже замечали этого мужчину?Посмотрите, быть может, вы где-то в Воронеже замечали этого мужчину?
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Воронеже просят жителей нашего региона помочь в поиске 38-летнего Дениса Корнакова. О том, где находится Денис Валерьевич неизвестно с 8 декабря - он не связывался ни родными, ни с друзьями.

Рост мужчины - 178 сантиметров. У него среднее телосложение. Волосы темно-русые с сединой. Глаза зеленые. Из особых примет - шрам на лбу. Известно также, что до исчезновения он носил бороду.

Одет Денис Корнаков был в черную куртку, синие джинсы и светло-коричневые ботинки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем мужчине, позвоните по номеру горячей линии отряда : 8-800-700-54-52 - бесплатно по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бомж в Воронеже вырвал золотые серьги у 64-летней пенсионерки
СК возбудил уголовное дело по покушению на убийство главы Рамонского района Воронежской области
Воронежские врачи оказали помощь 13 тысячам иностранных пациентов
Очередной воронежец перевел свои деньги банкиру-мошеннику
За неделю к врачам обратились почти семь тысяч воронежцев с признаками ОРВИ
В Воронеже к Новому году ребенка дешевле всего одеть зайцем, индейцем или мушкетером
В Воронеже тридцать семей мерзнут уже вторую зиму из-за неудачной замены системы отопления
Бременские музыканты ждут воронежцев под елкой
Воронежцам рассказали, как будет проходить переход на электронные трудовые книжки
Житель Воронежской области задушил товарища, назвавшего его «маменькиным сынком»
В Воронежской области будут судить мать за истязание двухлетнего мальчика
В Воронеже открылся центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес»
В Воронеже разыскивают мужчину со шрамом на лбу
В Воронежской области более 100 тысяч пенсионеров только с помощью федеральной доплаты дотягивают до прожиточного минимума
В Воронеже при столкновении «БМВ» и «Опеля» погибли два человека
Президент уволил главного полицейского следователя Воронежской области
Воронежский «Буран» в шоу вратарских ошибок проиграл казанскому «Барсу»
В Воронеже пропал пенсионер, ушедший из больницы в одной футболке и трусах
Президент назначил нового прокурора Воронежской области
В Воронежской области отложили на неопределенный срок открытие нового колеса обозрения
В Воронеже в общежитии агроуниверситета один студент тяжело ранил другого