2019-12-25T22:44:59+03:00
Общество

Президент уволил главного полицейского следователя Воронежской области

Продолжит ли карьеру в силовых структурах Вячеслав Воронцов, пока неясно
Артем ИЛЬИН
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Вячеслав Воронцов после ухода бывшего шефа Александра Сысоева проработал полтора года.Вячеслав Воронцов после ухода бывшего шефа Александра Сысоева проработал полтора года.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В среду, 25 декабря Владимир Путин освободил от должности заместителя начальника регионального ГУ МВД, руководителя главного следственного управления Вячеслава Воронцова. Где продолжит карьеру Вячеслав Васильевич, на данный момент неизвестно.

На этом посту Вячеслав Воронцов трудился с 4 июля 2014 года, до этого он работал в Московской области. С 1992 по 2006 годы - в Люберецком УВД, где прошел карьерный путь от эксперта до заместителя начальника УВД. С 2006 по 2010 годы был заместителем начальника МОБ – начальником Управления организации дознания ГУВД по Московской области. С 2010 по 2014 годы работал первым заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Московской области.

После ухода с поста начальника полиции Воронежской области Сысоева Воронцов ненадолго стал его преемником. С июля по октябрь 2018 года он руководил региональным ведомством в качестве и.о.

С приходом на пост начальника воронежской полиции Михаила Бородина поползли слухи об отставке Воронцова. Тогда новый руководитель их опровергал.

Напомним, тем же указом Президент официально назначил нового прокурора Воронежской области Александра Гулягина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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