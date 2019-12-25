2019-12-25T22:10:44+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» в шоу вратарских ошибок проиграл казанскому «Барсу»

Олег Назаров в этом матче пустил по крайней мере две «бабочки», впрочем его коллега из Казани был не лучше
Юрий КОЗЛОВ
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В первом периоде матча в Казани юные «барсы» неслись вперед, но пропускали голы. На 16 минуте открыл счет Александр Шипилов – шайба на совести голкипера татарской команды Ильи Голубева. Немногим лучше сыграл вратарь хозяев - уже на исходе периода отбил шайбу перед собой, а Владислав Рыбаков отправил ее в сетку – 0:2.

Во втором периоде «ураганные», казалось бы, уверенно контролировали ход игры. Однако на 35 минуте настала очередь чудить нашему «киперу» Олегу Назарову, не отбившему несложный бросок Максима Марушева.

К сожалению, в третьем периоде и полевые игроки «Буран», как это часто с ними бывает, сдулись, и вратарь, мягко говоря не выручал. На 44 минуте Максим Пестушко счет сравнял, а на 48-й «Барс» вывел вперед (вновь не без помощи Назарова) Олег Железнов. Шайба Ислама Хасанова на 55-й окончательно определила победителя матча – 2:4. Гол Ахмеда Гимбатова, забитый незадолго до конца игры, уже ничего не изменил, Разве счет стал выглядеть получше – 3:4. И Назаров немного реабилитировался, он участвовал в голевой комбинации.

- Хорошо начали, повели 2:0. По ходу второго периода могли ещё забить три-четыре гола. Если бы забили хотя бы один голик, не знаю, как ещё сложилось бы. Но, к сожалению, пропустили в свои. А потом просто бросили играть, начали сваливаться назад – в общем, ушли от своей игры полностью. Поэтому и результат такой, - подвел итог матча и.о. главного тренера «Бурана» Сергей Королев.

«Буран» остался на 26 месте с 34 очками в активе. В последней игре 2019 года «ураганные» сразятся с соседями по турнирной таблице. «Торпедо-Горький» пока идет на 27 месте с теми же 34 очками. Но у нижегородцев есть матч в запасе. Игра пройдет 27 декабря, начнется она в 18.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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