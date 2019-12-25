2019-12-25T21:42:01+03:00
Происшествия

В Воронеже пропал пенсионер, ушедший из больницы в одной футболке и трусах

Также ищут 38-летнего Дениса Корнакова
Юрий КОЗЛОВ
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Одетого по-летнему Ивана Бердникова ищут уже 11 часов.Одетого по-летнему Ивана Бердникова ищут уже 11 часов.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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ЧП произошло в воронежской больнице № 8, расположенной на Машмете на улице Ростовской, 90. 60-летний Иван Бердников ушел из медицинского учреждения, одетый по-летнему – в футболке, трусах и тапочках. Это сами по себе красноречивые приметы, но поисковики сообщили и другие – рост 186 сантиметров, среднее телосложение, русые короткие волосы, тонкие губы, голубые глаза, нет зубов.

Волонтеры просят помощи в поисках пенсионера. Всех, кто что-либо знает о том, где он находится или может быть сейчас, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02. Дорога каждая минута, на улице мороз!

Также разыскивают 38-летнего Дениса Корнакова, ушедшего из дома 8 декабря и до сих пор не вернувшегося. Приметы мужчины: рост 178 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы с сединой, зеленые глаза. Был одет в черную куртку, синие джинсы, обут в светло-коричневые ботинки. Особые приметы: борода (на фото у Дениса ее нет) и шрам на лбу.

Дениса Корнакова ищут 17 дней. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Дениса Корнакова ищут 17 дней.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Всех, кто знает, где находится Денис, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Поисковики также надеются на помощь добровольцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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