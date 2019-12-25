Президент назначил нового прокурора Воронежской области

СЕГОДНЯ 20:06 2019-12-25T20:06:14+03:00

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Указ Президента России Владимира Путина от 25 декабря утвердил в должности прокурора Воронежской области 41-летнего Александра Гулягина. Одновременно его освободили от обязанностей главы надзорного ведомства Калужской области.

Напомним, 10 октября кандидатуру Александра Юрьевича согласовали депутаты Воронежской областной Думы. Сделали это через 15 дней после того, как прежний прокурор Николай Шишкин, находившийся на этом посту более 13 лет, пошел на повышение. Теперь он является заместителем Генпрокурора, курирующим Сибирский федеральный округ. Любопытно, что отец преемника Шишкина Юрий Гулягин работает на том же посту. Только он отвечает за соблюдение законности в Уральском федеральном округе.

Александр Гулягин в прокуратуре работает уже 20 лет. Начинал с поста следователя надзорного ведомства в Железнодорожном районе Хабаровска и дошел в карьерном росте в этом дальневосточном городе до поста прокурора Центрального района. Затем был сперва заместителем, а потом первым заместителем прокурора Владимирской области. С февраля 2014 года возглавил калужское отделение надзорного ведомства, где и трудился до того, как коллегой его отца стал Николай Шишкин.

Александр Гулягин женат, у него трое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU