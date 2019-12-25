2019-12-25T18:23:08+03:00
Общество

Вход в воронежский зоопарк в 2020 году станет платным

А вот на остальную территорию парка Авиастроителей можно будет пройти свободно
Артем ИЛЬИН
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Скоро на братьев нащих меньших в воронежском зоопарке можно будет полюбоваться только за деньги.Скоро на братьев нащих меньших в воронежском зоопарке можно будет полюбоваться только за деньги.Фото: из архива «КП»
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Неприятный сюрприз любителям животным в новом году готовят в Воронежском зоопарке. В первом квартале 2020-го к вольерам уже можно будет подходить, только выложив за это деньги. У входа уже идет монтаж киосков, где будут располагаться кассы.

В зоопарке пояснили это решение заботой о безопасности животных и фактами вандализма в прилегающем парке Авиастроителей. По информации выложенной в группе учреждения ВКонтакте, какие-то негодяи натравливали на братьев наших меньших собак, а амурских тигров кормили чем-то, что для этих больших кошек непригодно для пищи, в результате они болели.

Вот только не факт, что, заплатив деньги (кстати, размер платы пока неизвестен), кто-нибудь не захочет заняться тем же бессовестным делом. Культура поведения ведь не всегда зависит от размера кошелька. Может, просто лучше надо следить за порядком? А что касается вандалов, то они могут свободно разгуливать и творить свои черные дела по остальной части парка Авиастроителей, куда вход обещают оставить свободным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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