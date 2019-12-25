2019-12-25T17:55:36+03:00
Общество

Инспектор за 35 тысяч рублей помогал воронежцам сдать экзамен на водительское удостоверение

Теперь ему самому, вероятно, придется выплатить немалую сумму
Олег ИВАНОВ
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До восьми лет лишения свободы грозят 37-летнему бывшему начальнику экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД №2 ГУ МВД России по Воронежской области. Его обвиняют в получении через посредника двух взяток (часть 3 ст.290, часть 3 ст.290 УК РФ). Если вину мужчины докажут, то ему, вероятно, еще и придется заплатить штраф - до сорокакратной суммы взятки.

Как установили следователи, в августе и октябре 2019 года инспектор занимался заменой водительских удостоверений и приемом квалификационных экзаменов на право управления транспортом.

Через посредника он дважды получил по 35 тысяч рублей от «учеников» за положительные оценки при сдаче теоретического экзамена на водительское удостоверение категории «В». Конечно же, фактически никакие знания инспектор не проверял.

- После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Левобережный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу, - отметили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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