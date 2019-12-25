2019-12-25T17:35:13+03:00
Авто

На воронежской улице 9 Января заработал долгожданный светофор

Правда, он оправдал надежды не всех автомобилистов
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Светофор помогает разгружать "Новый Бомбей".Светофор помогает разгружать "Новый Бомбей".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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На участке улицы 9 Января между остановками "Колледж" и "Общежитие" заработал новый светофор. Объект построили еще несколько месяцев назад. Все это время прорабатывались вопросы подключения.

Те, кто едет по 9 Января в сторону центра, будут останавливаться на короткие 18 секунд, выпуская поток из густонаселенного квартала с народным названием "Новый Бомбей". Те, кто едет в сторону Придонского, тормозить не будут вовсе - для них всегда горит зеленый. Как раз это обстоятельство не обрадовало многих жителей квартала.

Дело в том, что сплошная линия, разделяющая два направления, никуда не делась. Выезд из квартала возможен только направо, о чем недвусмысленно говорит соответствующая стрелка на сигналах светофора. Соответственно, и заехать в квартал с улицы 9 Января с левым поворотом по-прежнему нельзя.

По направлению из "Нового Бомбея" направо - можно, налево - нельзя. Фото: Яндекс.Карты

По направлению из "Нового Бомбея" направо - можно, налево - нельзя.Фото: Яндекс.Карты

До тех пор, пока действовал старый перекресток 9 Января и Антонова-Овсеенко, разворот был там. Теперь ближайшее место - у квартала "Новый Придонской". Те, кто едет в "Новый Бомбей" со стороны центра, вынуждены делать этот огромный крюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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