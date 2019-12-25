2019-12-25T16:59:37+03:00
Общество

В частном секторе Воронежа под мусорные «лодочки» уложат плиты

Модернизация площадок сбора ТКО продолжается в Ленинском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В частном секторе Ленинского района Воронежа 11 контейнерных площадок с «лодочками», часть из которых не имеет твердого основания. Это затрудняет работу мусоровозов и сказывается на качестве вывоза отходов.

По поручению главы управы Ленинского района Сергея Ситникова сотрудники комбината благоустройства занялись устройством оснований контейнерных площадок в частном секторе, используя в качестве твердого покрытия железобетонные плиты.

Такие плиты уже уложили на улице Чапаева, установили «лодочки» и расчистили прилегающую территорию. В свою очередь, руководитель ТОС разъясним местным жителями, как пользоваться контейнерной площадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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