2019-12-25T16:49:34+03:00
Общество

В среднем работающие пенсионеры в Воронежской области получили за год прибавку в 167 рублей

Корректировка, напомним, происходит ежегодно 1 августа
Олег ИВАНОВ
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С 1 августа 2019 года более 177 тысячам получателей страховых пенсий был произведен перерасчет за работу в 2018 году. Напомни, что прибавка определяется автоматически – дополнительно подавать какие-либо заявления не нужно. Ее размер каждому пенсионеру определяется индивидуально, исходя из периода работы и суммы страховых взносов, уплаченных работодателем.

Как рассказал 24 декабря Александр Меркулов, руководитель воронежского отделения ПФР, средний размер такой прибавки в 2019 году в нашем регионе составил 167 рублей. Максимальное увеличение при перерасчете ограничено 3 баллами – это чуть больше 261 рубля.

Напомним, что с 1 августа 2020 года также будет произведена традиционная корректировка страховых пенсий работавших в 2019 году пенсионеров. Отметим, что после увольнения происходит перерасчет пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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