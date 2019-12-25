2019-12-25T16:40:32+03:00
Общество

Воронежские проститутки захватили сайт московского детсада

Директор образовательного учреждения утверждает, что злоумышленники создали копию их ресурса и поместили туда эту срамоту
Юрий КОЗЛОВ
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сайт якобы детсада "Вега".сайт якобы детсада "Вега".Фото: другой источник.
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На сайте якобы московского детсада «Вега» можно увидеть очень неожиданную информацию. Один из разделов в подвале называется «Проститутки Воронежа». Хорошо хоть ссылка на данный момент заблокирована, хотя, по сообщению ряда московских изданий, еще недавно она была активной.

- Сайт, понятное дело, не принадлежит нашему детскому саду, - рассказал директор «Веги» Иван Милованов. – У нас также взломаны группы ВКонтакте и на Фейсбук. Видимо, какие-то негодяи скопировали первый попавшийся сайт и разместили на нем рекламу «ночных бабочек» вашего города. Мы подали информацию о незаконном информационном ресурсе в Роскомнадзор, там проинформировали, что передали ее в полицию. Ждем реакции правоохранительных органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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