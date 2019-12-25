2019-12-25T16:08:22+03:00
Происшествия

В Воронеже пассажир выпал из машины и разбился насмерть

Трагедия случилась на Московском проспекте – ближе к выезду из города
Юрий КОЗЛОВ
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Травмы оказались смертельными.Травмы оказались смертельными.Фото: "Типичный Воронеж".
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В среду, 25 декабря, в 13.30 на Московском проспекте у дома № 171 случилось ДТП, где погиб мужчина. Можно сказать, при загадочных обстоятельствах. Из ехавшего УАЗа, в народе называемого «буханкой», выпал на дорогу мужчина.

- За рулем УАЗа был 57-летний воронежец, 37-летний пассажир, также наш земляк сидел сзади, – рассказала Анита Проняева, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС Управления ГИБДД по Воронежу. – Травмы, полученные от удара об асфальт, оказались смертельными. Как пассажир выпал из машины, предстоит выяснить во время проверки, в ходе которой выясняют обстоятельства ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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