В Воронеже пассажир выпал из машины и разбился насмерть

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-25T16:08:22+03:00

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В среду, 25 декабря, в 13.30 на Московском проспекте у дома № 171 случилось ДТП, где погиб мужчина. Можно сказать, при загадочных обстоятельствах. Из ехавшего УАЗа, в народе называемого «буханкой», выпал на дорогу мужчина.

- За рулем УАЗа был 57-летний воронежец, 37-летний пассажир, также наш земляк сидел сзади, – рассказала Анита Проняева, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС Управления ГИБДД по Воронежу. – Травмы, полученные от удара об асфальт, оказались смертельными. Как пассажир выпал из машины, предстоит выяснить во время проверки, в ходе которой выясняют обстоятельства ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU