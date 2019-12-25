Воронежцы стали платить картой в полтора раза чаще

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-25T15:55:06+03:00

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В Воронеже в полтора раза выросло число безналичных операций по оплате товаров и услуг. Об этом сообщили в местном отделении Банка России. Сравнивали 9 месяцев 2019 года и аналогичный период 2018-го.

Всего воронежцы осуществили более 276 млн операций с использованием банковских карт на общую сумму 438 млрд рублей. 32% покупок в сфере общественного питания и розничной торговли уже оплачиваются безналичным способом.

- Платежные карты стали для воронежцев удобным и надежным инструментом расчетов, однако не нужно забывать о правилах их безопасного использования. Самое простое - никогда и никому не сообщать ПИН-код. Не нужно писать его на карте или хранить рядом с картой, - отмечает представитель Банка России Анна Сухова.

ИСТОЧНИК KP.RU