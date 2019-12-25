2019-12-25T15:55:06+03:00
Общество

Воронежцы стали платить картой в полтора раза чаще

32% покупок в магазинах и кафе уже оплачиваются безналичным способом
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
В Банке России напоминают о правилах безопасного пользования картами.В Банке России напоминают о правилах безопасного пользования картами.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Воронеже в полтора раза выросло число безналичных операций по оплате товаров и услуг. Об этом сообщили в местном отделении Банка России. Сравнивали 9 месяцев 2019 года и аналогичный период 2018-го.

Всего воронежцы осуществили более 276 млн операций с использованием банковских карт на общую сумму 438 млрд рублей. 32% покупок в сфере общественного питания и розничной торговли уже оплачиваются безналичным способом.

- Платежные карты стали для воронежцев удобным и надежным инструментом расчетов, однако не нужно забывать о правилах их безопасного использования. Самое простое - никогда и никому не сообщать ПИН-код. Не нужно писать его на карте или хранить рядом с картой, - отмечает представитель Банка России Анна Сухова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В частном секторе Воронежа под мусорные «лодочки» уложат плиты
В среднем работающие пенсионеры в Воронежской области получили за год прибавку в 167 рублей
Воронежские проститутки захватили сайт московского детсада
В Воронеже пассажир выпал из машины и разбился насмерть
Воронежцы стали платить картой в полтора раза чаще
13-летнюю школьницу нашли мертвой в воронежском селе
В Воронежской области перевернулась «БМВ»: два человека погибли, еще двое - в больнице
В Воронеже перенесли дату открытия главного городского катка
В 2020 году поездки на воронежских электричках обойдутся дороже
Пользователям Сбербанк ID доступна скидка в 15% на билеты в кино на «Рамблер/кассе» и «Афише»
В Воронеже определили победителей конкурса по созданию концепта международного аэропорта имени Петра I
Стало известно, насколько и когда повысят пенсии воронежцам
Банкиры рассказали воронежцам, как оставить с носом мошенников перед Новым годом
Воронежец ударил женщину ножом и вызвал скорую
Эксперты рассказали, на какой работе в Воронеже можно получить больше денег